В ВСУ признали, что все пути в Константиновке взяты под контроль БПЛА РФ

В ВСУ заговорили о перехвате российскими военными инициативы по логистике на территории Константиновки.
Украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале, что все логистические маршруты в Константиновке контролируются российскими дронами, из-за чего любое передвижение в городской застройке становится проблемой для ВСУ.
Боевик пожаловался на атаки российских беспилотников на тяжелую технику, дроны и средства связи ВСУ, а также на удары авиации по укрытиям украинских военных в высотной застройке.
Мучной упомянул о продвижении российских военных на юго-востоке Константиновки. По словам боевика, военнослужащие РФ закрепляются в зданиях в этой части города.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о заходе российских военных в Константиновку со стороны села Ильиновка, а также в расположенный рядом с городом поселок Бересток. Согласно сведениям Подоляки, большая часть поселка уже занята подразделениями РФ.