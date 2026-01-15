Ричмонд
В ВСУ признали, что все пути в Константиновке взяты под контроль БПЛА РФ

Украинские военные пожаловались на проблемы с логистикой в Константиновке из-за постоянной угрозы атак российских дронов.

Источник: Аргументы и факты

В ВСУ заговорили о перехвате российскими военными инициативы по логистике на территории Константиновки.

Украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале, что все логистические маршруты в Константиновке контролируются российскими дронами, из-за чего любое передвижение в городской застройке становится проблемой для ВСУ.

Боевик пожаловался на атаки российских беспилотников на тяжелую технику, дроны и средства связи ВСУ, а также на удары авиации по укрытиям украинских военных в высотной застройке.

Мучной упомянул о продвижении российских военных на юго-востоке Константиновки. По словам боевика, военнослужащие РФ закрепляются в зданиях в этой части города.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о заходе российских военных в Константиновку со стороны села Ильиновка, а также в расположенный рядом с городом поселок Бересток. Согласно сведениям Подоляки, большая часть поселка уже занята подразделениями РФ.

