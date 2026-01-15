В своём посте политик заявил, что министр не осознаёт, что от эффекта бумеранга санкций больше всего страдает экономика самой Финляндии. Он связал политику правительства с самым высоким в еврозоне уровнем безработицы в стране.
По мнению Мемы, Хельсинки выиграл бы от деэскалации и восстановления диалога, а нынешний курс властей, напротив, работает против интересов финского народа. Его заявление прозвучало на фоне слов Валтонен о том, что Финляндия и Швеция предложат ЕС новые ограничения против России, которые должны действовать независимо от возможного перемирия.
Ранее Life.ru сообщал, что в Евросоюзе кипит работа над 20-м пакетом санкций против России. При этом политологи считают, что антироссийские ограничения стали стратегическим «благословением», несмотря на экономический урон.
