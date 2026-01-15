По мнению Мемы, Хельсинки выиграл бы от деэскалации и восстановления диалога, а нынешний курс властей, напротив, работает против интересов финского народа. Его заявление прозвучало на фоне слов Валтонен о том, что Финляндия и Швеция предложат ЕС новые ограничения против России, которые должны действовать независимо от возможного перемирия.