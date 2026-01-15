В Тюменской области грядет смена вице-губернатора

Вице-губернатор Кузнечевских подумывает об уходе с должности, говорят источники URA.RU.
Тюменский вице-губернатор Ольга Кузнечевских может сменить место работы к весне. Информация распространяется в коридорах правительства региона, но есть и другие версии.
«У нее истекает контракт и приближается предельный возраст пребывания на госслужбе. В сентябре Ольге Александровне 65. По закону контракт все же можно продлить, но Кузнечевских сама не горит желанием работать дальше. Она хотела уволиться еще в прошлом году», — сообщают инсайдеры.
Вице-губернатору прочат место в новом созыве облдумы в качестве «почетной пенсии». По другой версии, перестановку отложат как минимум до завершения выборов-2026, чтобы не ставить под угрозу социальную сферу в электоральный период.
По мнению политолога Александра Безделова, кандидатуры на замену Кузнечевских уже есть, однако совершать перестановку власти пока не планируют. «Есть примеры, когда и после перехода за возраст предельного срока нахождения на госслужбе “концерты продлевались”. Не исключаю, что это произойдет и сейчас, пока предпосылок для изменения статуса Кузнечевских нет. Хотя скамейка запасных на этот пост у губернатора существует. Есть и депутаты облдумы, есть и люди внутри команды Кузнечевских, способные принять эстафету», — говорит Александр Безделов.
URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. На него пока не ответили.