В Тюменской области грядет смена вице-губернатора

По мнению политолога Александра Безделова, кандидатуры на замену Кузнечевских уже есть, однако совершать перестановку власти пока не планируют. «Есть примеры, когда и после перехода за возраст предельного срока нахождения на госслужбе “концерты продлевались”. Не исключаю, что это произойдет и сейчас, пока предпосылок для изменения статуса Кузнечевских нет. Хотя скамейка запасных на этот пост у губернатора существует. Есть и депутаты облдумы, есть и люди внутри команды Кузнечевских, способные принять эстафету», — говорит Александр Безделов.