В Киеве объявили воздушную тревогу

Украинское профильное ведомство заявило о воздушной тревоге в Киеве.
Утром сирены срабатывали в столице Украины два раза.
Ночью воздушную тревогу объявляли в ряде других областей.
