Politico: Каллас предложила членам ЕП начать выпивать из-за ситуации в мире

Каллас на встрече с лидерами фракций Европарламента в шутку порекомендовала им выпить, говоря об обстановке в мире.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в шутку посоветовала депутатам Европарламента (ЕП) начать выпивать в связи с ситуацией, которая сложилась в мире, сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

Согласно данным собеседников, с таким предложением политик выступила на встрече с лидерами фракций этого законодательного органа ЕС. Каллас отметила, что сама она не злоупотребляет алкогольными напитками.

Вместе с тем, как обратила внимание глава европейской дипломатии, из-за мировой обстановки настал «наиболее подходящий момент». В публикации уточняется, что с этой речью Каллас выступала примерно в тот же момент, когда министры иностранных дел Дании и Гренландии встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Переговоры были посвящены планам главы Белого дома присоединить остров, который контролирует датская сторона, к Соединённым Штатам.

Призыв Каллас к депутатам ЕП прозвучал, когда парламентарии поздравляли друг друга с праздниками и желали счастливого Нового года. При этом, по мнению членов законодательного органа, начало января показало, что 2026 год обещает быть непростым.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони на рождественской церемонии в Риме предупредила, что 2026 год будет значительно сложнее 2025-го.

Она рекомендовала коллегам хорошо отдохнуть в праздничные дни.

Научный сотрудник института стран СНГ, завотделом Прибалтики, политолог-международник Руслан Панкратов в разговоре с aif.ru выразил мнение, что Джорджа Мелони в своём прогнозе на 2026 год намекала на развал Европы.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше