Politico: Каллас предложила членам ЕП начать выпивать из-за ситуации в мире

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в шутку посоветовала депутатам Европарламента (ЕП) начать выпивать в связи с ситуацией, которая сложилась в мире, сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.
Согласно данным собеседников, с таким предложением политик выступила на встрече с лидерами фракций этого законодательного органа ЕС. Каллас отметила, что сама она не злоупотребляет алкогольными напитками.
Вместе с тем, как обратила внимание глава европейской дипломатии, из-за мировой обстановки настал «наиболее подходящий момент». В публикации уточняется, что с этой речью Каллас выступала примерно в тот же момент, когда министры иностранных дел Дании и Гренландии встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Переговоры были посвящены планам главы Белого дома присоединить остров, который контролирует датская сторона, к Соединённым Штатам.
Призыв Каллас к депутатам ЕП прозвучал, когда парламентарии поздравляли друг друга с праздниками и желали счастливого Нового года. При этом, по мнению членов законодательного органа, начало января показало, что 2026 год обещает быть непростым.
Напомним, 23 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони на рождественской церемонии в Риме предупредила, что 2026 год будет значительно сложнее 2025-го.
Она рекомендовала коллегам хорошо отдохнуть в праздничные дни.
Научный сотрудник института стран СНГ, завотделом Прибалтики, политолог-международник Руслан Панкратов в разговоре с aif.ru выразил мнение, что Джорджа Мелони в своём прогнозе на 2026 год намекала на развал Европы.