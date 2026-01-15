Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Миру могут грозить неминуемые катастрофы из-за сокращения США финансирования на научные проекты на исследования в Арктике и разрыва связей Запада с российскими учеными-полярниками, считает колумнист агентства Блумберг Лара Уилльямс.

Источник: © РИА Новости

«Создание подробного обзора Арктики всегда было сложной задачей из-за её огромных размеров, зачастую невыносимых условий работы и неоднородности ландшафтов. Но (начало СВО — ред.) и последующий разрыв международных связей с (российскими — ред.) полярными исследователями создали огромную “слепую зону”. Администрация президента (США Дональда — ред.) Трампа только усугубляет ситуацию», — пишет автор статьи.

Она напоминает, что администрация Трампа провела массовые сокращения в американских научных агентствах и урезала финансирование многих исследований. По мнению Уилльямс, недостаток данных снизит точность моделей прогнозирования и способность отслеживать изменения в жизненно важных экосистемах. Это, по ее словам, затруднит создание систем раннего предупреждения, составление оптимальных прогнозов судоходства и даже управление рыболовством.

«Создание подробного обзора Арктики всегда было сложной задачей из-за её огромных размеров, зачастую невыносимых условий работы и неоднородности ландшафтов. Но (начало СВО — ред.) и последующий разрыв международных связей с (российскими — ред.) полярными исследователями создали огромную “слепую зону”. Администрация президента (США Дональда — ред.) Трампа только усугубляет ситуацию», — пишет автор статьи.

Уилльямс отмечает, что «то, что происходит в Арктике, не останется в Арктике».

«Без финансирования долгосрочных наблюдений… мы можем обнаружить, что будущие катастрофы непредотвратимы», — отметила она.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше