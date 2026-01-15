Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ

«Создание подробного обзора Арктики всегда было сложной задачей из-за её огромных размеров, зачастую невыносимых условий работы и неоднородности ландшафтов. Но (начало СВО — ред.) и последующий разрыв международных связей с (российскими — ред.) полярными исследователями создали огромную “слепую зону”. Администрация президента (США Дональда — ред.) Трампа только усугубляет ситуацию», — пишет автор статьи.
Она напоминает, что администрация Трампа провела массовые сокращения в американских научных агентствах и урезала финансирование многих исследований. По мнению Уилльямс, недостаток данных снизит точность моделей прогнозирования и способность отслеживать изменения в жизненно важных экосистемах. Это, по ее словам, затруднит создание систем раннего предупреждения, составление оптимальных прогнозов судоходства и даже управление рыболовством.
Уилльямс отмечает, что «то, что происходит в Арктике, не останется в Арктике».
«Без финансирования долгосрочных наблюдений… мы можем обнаружить, что будущие катастрофы непредотвратимы», — отметила она.