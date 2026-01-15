Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ

Она напоминает, что администрация Трампа провела массовые сокращения в американских научных агентствах и урезала финансирование многих исследований. По мнению Уилльямс, недостаток данных снизит точность моделей прогнозирования и способность отслеживать изменения в жизненно важных экосистемах. Это, по ее словам, затруднит создание систем раннего предупреждения, составление оптимальных прогнозов судоходства и даже управление рыболовством.