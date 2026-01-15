Германия возглавит европейскую миссию по защите Гренландии

Первый контингент военных Германии отправится в Гренландию с разведывательной миссией 15 января, сообщает «Лента.ру». В Минобороны ФРГ указали, что в задачи группировки войдет «изучение рамочных условий для возможного военного содействия Дании» по защите территории острова. В частности, военные будут вести наблюдение за водным пространством.