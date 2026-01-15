Ричмонд
Германия возглавит европейскую миссию по защите Гренландии

Под руководством Германии группа европейских государств направит военный контингент в Гренландию для защиты острова. Об этом пишет Bloomberg.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В статье говорится, что оперативная переброска подкреплений в Арктику, свидетельствует о важности темы Гренландии в европейской повестке.

Первый контингент военных Германии отправится в Гренландию с разведывательной миссией 15 января, сообщает «Лента.ру». В Минобороны ФРГ указали, что в задачи группировки войдет «изучение рамочных условий для возможного военного содействия Дании» по защите территории острова. В частности, военные будут вести наблюдение за водным пространством.

Ранее сообщалось, что в ответ на угрозы Трампа по захвату Гренландии, на остров начали прибывать военные контингенты Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Нидерландов и Канады.

В среду, 14 января, состоялись переговоры между США, Данией и Гренландией. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что в ходе диалога не удалось убедить США отказаться от претензий на Гренландию. Расмуссен назвал подобные намерения неприемлемыми, поскольку они нарушают территориальную целостность страны и права жителей острова.

