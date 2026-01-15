Уитакер сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мир максимально близок к завершению конфликта на Украине. Об этом он рассказал на мероприятии фонда имени Рональда Рейгана.
«Это должно закончиться. Мы близки как никогда», — сказал Уитакер.
Он сравнил процесс урегулирования с американским футболом, где решающие шаги даются труднее всего.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Россия готова к сделке, а промедление, по его мнению, вызвано позицией президента Украины Владимира Зеленского.
