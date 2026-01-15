Политолог объяснил, для чего Зеленский сменил министра обороны Украины

Эксперт полагает, что Фёдоров был назначен на пост главы МО, чтобы сделать процесс учёта военной помощи прозрачным для борьбы с коррупцией, в которой тонет Украина. Это особенно актуально в условиях, когда Европа с трудом изыскивает средства на финансирование киевского режима и собирается жёстко контролировать поставки. Однако кадровые перестановки вряд ли повлияют на реальное состояние обороны, так как промышленная база страны практически утрачена.
«Скорее всего, цель — поправить отчётность, завоевать на её основе новое доверие и обеспечить поставки вооружений и средств для пополнения оборонного бюджета от европейских союзников», — заключил собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, ранее министра обороны Украины Дениса Шмыгаля отправили в отставку. Его кресло занял Михаил Фёдоров, вокруг которого сразу же разразился скандал.
