Политолог объяснил, для чего Зеленский сменил министра обороны Украины

Эксперт полагает, что Фёдоров был назначен на пост главы МО, чтобы сделать процесс учёта военной помощи прозрачным для борьбы с коррупцией, в которой тонет Украина. Это особенно актуально в условиях, когда Европа с трудом изыскивает средства на финансирование киевского режима и собирается жёстко контролировать поставки. Однако кадровые перестановки вряд ли повлияют на реальное состояние обороны, так как промышленная база страны практически утрачена.