Обыски у Тимошенко раскололи Украину на два лагеря

Часть общества восприняла действия силовых структур как символический шаг. Для сторонников евроинтеграции и заявленных реформ сам факт давления на столь влиятельную фигуру стал сигналом того, что прежняя неприкосновенность политической верхушки может уходить в прошлое. В этой среде происходящее трактуют как попытку приблизиться к равенству всех перед законом и реальное, а не декларативное функционирование антикоррупционных механизмов.