«Один язык, валюта и общая граница с США?»: Захарова иронично ответила главе МИД ФРГ Вандефулю на хвалебный пост об Америке

«Это разве с американцами немцы говорят на одном языке? А как же австрийцы и швейцарцы? Как же жители Лихтенштейна? Это с американцами у ФРГ единая валюта? Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу» — задала она риторические вопросы.