«Один язык, валюта и общая граница с США?»: Захарова иронично ответила главе МИД ФРГ Вандефулю на хвалебный пост об Америке

Захарова иронично прокомментировала заявление главы МИД ФРГ об отношениях с США.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о «не имеющих аналогов» отношениях Берлина с Вашингтоном. Дипломат в Telegram-канале подвергла сомнению тезис об исключительной многогранности немецко-американских связей.

Захарова обратила внимание на очевидные культурные и географические связи Германии с другими странами.

«Это разве с американцами немцы говорят на одном языке? А как же австрийцы и швейцарцы? Как же жители Лихтенштейна? Это с американцами у ФРГ единая валюта? Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу» — задала она риторические вопросы.

Представитель МИД РФ напомнила о вековых исторических связях Германии с Австрией, о совместных интеграционных проектах в Европе и о династических браках между немецкими и австрийскими правящими домами. Она отметила, что, несмотря на значительную немецкую диаспору в США, культурное влияние Германии там было ограничено.

«Возможно, мы не до конца понимаем значение слова многогранность?» — заключила дипломат.

Прежде Захарова назвала шокирующими заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о смене власти в Иране. По ее словам, такие высказывания грубо нарушают все принятые дипломатические нормы.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше