Американские аналитики предсказали хрупкий мир на Украине в ближайшее время

В числе обсуждаемых вариантов называлось создание демилитаризованной зоны. При этом Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также на признании этих территорий и Крыма в составе России. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что достижение мира возможно только при устранении первопричин конфликта, включая попытки Запада втянуть Украину в НАТО, и подчеркивал готовность добиваться целей дипломатическими или иными средствами.