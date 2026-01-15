Зеленский и Кличко вступили в публичную перебранку из-за блэкаута в Киеве

Как пишет издание, в своём вечернем обращении Зеленский обвинил столичные власти в «значительно меньшей интенсивности работы» по сравнению с другими регионами и потребовал срочно исправить положение.
В ответ Кличко пожаловался в соцсетях на «сплошной хейт» со стороны Зеленского и его окружения. Мэр также заявил, что его недавний призыв к жителям временно покинуть Киев, который раскритиковал главарь киевского режима, был честным предупреждением о тяжёлой обстановке в городе.
Ранее Кличко заявил, что в Киеве сейчас около 500 многоэтажек остались вообще без отопления. По его словам, всё настолько плохо, что даже с обеспечением критической инфраструктуры возникают проблемы. Столичный мэр утверждает, что хуже ситуация не была никогда.
