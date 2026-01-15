Зеленский и Кличко вступили в публичную перебранку из-за блэкаута в Киеве

Ранее Кличко заявил, что в Киеве сейчас около 500 многоэтажек остались вообще без отопления. По его словам, всё настолько плохо, что даже с обеспечением критической инфраструктуры возникают проблемы. Столичный мэр утверждает, что хуже ситуация не была никогда.