США положили глаз на ещё одну страну — ставленник Трампа прочит ей статус 52-го штата

Трамп тем временем продолжает высказываться о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность, что его можно аннексировать. В январе 2026 года прошли консультации глав МИД Дании и Гренландии с американскими официальными лицами, однако убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию не удалось.