США положили глаз на ещё одну страну — ставленник Трампа прочит ей статус 52-го штата

Экс-конгрессмен Билли Лонг, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост посла в Исландии, в шутку заявил, что страна может стать 52-м американским штатом. По его словам, в таком случае он бы занял пост губернатора.

Источник: Life.ru

«Исландия должна стать 52-м штатом», — с улыбкой сказал политик, которого цитирует газета Politico.

Трамп тем временем продолжает высказываться о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность, что его можно аннексировать. В январе 2026 года прошли консультации глав МИД Дании и Гренландии с американскими официальными лицами, однако убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию не удалось.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

