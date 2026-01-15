Bloomberg: заявление Трампа о Зеленском встревожит Европу

Bloomberg указывает, что эти слова Трампа выглядят как сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в президенте России Владимире Путине. В четверг Трамп заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.