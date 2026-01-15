Ричмонд
Bloomberg: заявление Трампа о Зеленском встревожит Европу

Bloomberg пишет, что слова Дональда Трампа о вине Зеленского в промедлении с урегулированием могут обеспокоить европейских союзников США.

Источник: Аргументы и факты

Заявление президента США Дональда Трампа о Зеленском может встревожить европейских лидеров, сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что комментарии Трампа агентству Reuters «также, вероятно, встревожат европейских союзников», которые опасаются, что американский президент может пойти на «жесткие уступки» по Украине в стремлении снять ключевые разногласия в переговорах.

Bloomberg указывает, что эти слова Трампа выглядят как сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в президенте России Владимире Путине. В четверг Трамп заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.

Также агентство сообщало о планах американской делегации приехать в Россию в январе, чтобы обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Дональд Трамп дал понять: Владимир Зеленский «саботирует и задерживает мир». «Это верно и важно. Президент Трамп чётко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал Дмитриев в соцсети.

