Bloomberg: заявление Трампа о Зеленском встревожит Европу

Заявление президента США Дональда Трампа о Зеленском может встревожить европейских лидеров, сообщает Bloomberg.
В публикации отмечается, что комментарии Трампа агентству Reuters «также, вероятно, встревожат европейских союзников», которые опасаются, что американский президент может пойти на «жесткие уступки» по Украине в стремлении снять ключевые разногласия в переговорах.
Bloomberg указывает, что эти слова Трампа выглядят как сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в президенте России Владимире Путине. В четверг Трамп заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.
Также агентство сообщало о планах американской делегации приехать в Россию в январе, чтобы обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Дональд Трамп дал понять: Владимир Зеленский «саботирует и задерживает мир». «Это верно и важно. Президент Трамп чётко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал Дмитриев в соцсети.