ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть

Евросоюз понизил потолок цен на российскую нефть.

Евросоюз понизил потолок цен на российскую нефть. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Совета ЕС.

С 1 февраля 2026 года действующий лимит в $47,6 за баррель будет снижен до $44,1. Новый параметр установлен на основе динамического механизма, введённого в 2025 году.

Этот механизм предусматривает пересмотр потолка каждые полгода. Он рассчитывается как средняя рыночная цена на нефть Urals за предыдущие шесть месяцев за вычетом 15%.

Потолок цен на нефтепродукты остался без изменений: $100 за баррель для дизеля и бензина и $45 за баррель для мазута.

