Американский рабочий, обменявшийся оскорблениями с Трампом, собрал $480 тысяч

Американский рабочий Ти Джей Сабула, обменявшийся оскорблениями с президентом США Дональдом Трампом и впоследствии отстраненный от работы, собрал почти 500 тысяч долларов пожертвований за сутки, следует из данных платформы, посредством которой собираются средства.
Трамп посетил завод, где работает Сабула, когда тот выкрикнул оскорбительную фразу. Трамп также ответил рабочему оскорблениями. Сабула сказал, что до окончания расследования его отстранили от работы.
480 тысяч долларов было собрано за 22 часа. Итоговая цель сбора составляет 800 тысяч долларов.
