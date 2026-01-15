Губернатор Андрей Травников обсудил приоритеты проекта «Герои НовоСибири»

Отмечено, что в регионе продолжается реализация регионального проекта «Герои НовоСибири» — программы обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, прошедших соответствующий конкурсный отбор. Уже состоялись первый и второй этапы проекта: участники прошли не только часть образовательной программы, но и включились в этап стажировок. В связи с этим, подчеркнул глава области, можно обсудить достигнутые результаты, а также какая обратная связь получена, есть ли необходимость что-то скорректировать.