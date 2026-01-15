Губернатор Андрей Травников обсудил приоритеты проекта «Герои НовоСибири»

Отмечено, что в регионе продолжается реализация регионального проекта «Герои НовоСибири» — программы обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, прошедших соответствующий конкурсный отбор. Уже состоялись первый и второй этапы проекта: участники прошли не только часть образовательной программы, но и включились в этап стажировок. В связи с этим, подчеркнул глава области, можно обсудить достигнутые результаты, а также какая обратная связь получена, есть ли необходимость что-то скорректировать.
— Считаю, что мы начинаем подходить к выполнению главной цели программы «Времени героев», проекта «Герои НовоСибири». Конкретно — это использование потенциала участников СВО в экономике региона, то есть это их трудоустройство на конкретных местах в различных органах власти и на предприятиях, — сказал Андрей Травников.
Вице-губернатор, руководитель оргкомитета проекта «Герои НовоСибири» Константин Хальзов доложил об итогах первого и второго модулей обучающей программы «Герои НовоСибири». Это «Государственная политика и система государственного управления» и «Экономика и финансы».
Высшей школой государственного управления РАНХиГС были направлены федеральные эксперты для занятий по наиболее важным темам, имеющим общероссийский контекст. В программе двух модулей были задействованы 18 экспертов, а всего 48 человек — действующих руководителей и сотрудников.
За время обучения участники проекта посетили 15 производственных, культурных, спортивных, научных площадок, шесть муниципальных образований, приняли участие в пяти спортивных мероприятиях.
В своих отзывах участники отметили высокую практическую значимость и результативность применения полученных навыков в работе, в том числе на действующих должностях.
Первый заместитель руководителя администрации — руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и областного правительства Наталья Авдеева сообщила, что решением общественного совета сформирован корпус наставников, в который включены более 100 человек. Действующие наставники, в основном — руководители органов исполнительной власти, главы муниципальных образований.
Благодаря такому подходу для 16 участников уже определены целевые должности и осуществляется подготовка к дальнейшей работе.
Заместитель председателя правительства — министр региональной политики Роман Бурдин отметил, что в 2026 году планируется трудоустроить более 40 участников проекта, целевые назначения получили три человека.