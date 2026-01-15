Прокуратура требует реального срока для экс-депутата парламента Приморья Евгения Костюкова

Напомним, в период с октября 2016 по декабрь 2017 года Костюков организовал схему с фиктивными сделками через аффилированные организации. Создав видимость выполнения работ по реконструкции очистных сооружений в Большом Камне, экс-депутат получил оплату в размере более 56 млн рублей, однако фактически обязательства не выполнил и присвоил деньги себе. На основании фальсифицированных актов были авансированы средства из бюджета, предназначенные КГУП «Приморский водоканал».