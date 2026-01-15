Прокуратура требует реального срока для экс-депутата парламента Приморья Евгения Костюкова

Прокуратура Приморья добивается ужесточения приговора бывшему депутату краевого парламента Евгению Костюкову, условно осуждённому за масштабное мошенничество, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Занимая принципиальную позицию, в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, прокуратура внесла на приговор апелляционное представление, поставив вопрос о назначении наказания в виде реального лишения свободы», — говорится в сообщении.
Напомним, в период с октября 2016 по декабрь 2017 года Костюков организовал схему с фиктивными сделками через аффилированные организации. Создав видимость выполнения работ по реконструкции очистных сооружений в Большом Камне, экс-депутат получил оплату в размере более 56 млн рублей, однако фактически обязательства не выполнил и присвоил деньги себе. На основании фальсифицированных актов были авансированы средства из бюджета, предназначенные КГУП «Приморский водоканал».
Суд назначил фигуранту 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период и штраф в 500 тысяч рублей. Однако прокуратура посчитала данную меру наказания чрезмерно мягкой.
Также прокуратура направила заявление в адрес и. о. председателя районного суда из-за задержки предоставления копии приговора государственному обвинителю, что является нарушением процессуальных требований, предусмотренных статьей 6.1 УПК РФ. Апелляционное рассмотрение дела находятся на контроле прокуратуры края.
Напомним, что Евгений Костюков почти пять лет скрывался от правосудия — с 2020 года он находился в международном розыске и прятался на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Только в марте 2025 года его депортировали в Россию.