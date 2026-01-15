Эксперт указала на особенности протестов в Иране 2026 года

Эксперт обратила внимание, что тогда манифестанты требовали трансформации политико-правовых механизмов Исламской республики, сейчас — выступают за снос режима. По мнению Добревой, это свидетельствует о том, что в рамках действующей политической системы Ирана противоречия разрешить невозможно. Она напомнила, что лидерам протестов 2009 года — Мир-Хосейну Мусави и Мехди Карруби — были перекрыты доступы в публичную политику. Их арестовали и без руководства протесты затихли.