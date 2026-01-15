Эксперт указала на особенности протестов в Иране 2026 года

Протесты последних лет в Иране
Собеседница RTVI напомнила, что поводом для выхода митингующих на улицы в Иране в декабре 2025 года стала сложная экономическая ситуация и высокий уровень инфляции. Демонстрации, начавшиеся в Тегеране, теперь проводятся по всей стране. Манифестанты ведут себя агрессивно, сотрудники силовых ведомств жестоко подавляют протесты. С обеих сторон есть погибшие.
«Эти протесты стали беспрецедентными после [Исламской] революции 1979 года и по своему масштабу, и по остроте требований протестующих», — считает Евдокия Добрева.
Эксперт уточнила, что в Иране и ранее граждане, несогласные с курсом властей, выходили с протестами на улицы. Предыдущая крупная массовая акция проходила в 2022—2023 годах, когда иранцы организовывали митинги из-за гибели 22-летней Махсы Амини, которую полицейские арестовали за якобы неправильное ношение хиджаба. Тогда граждане республики протестовали против «навязываемого государством образа жизни и официальной идеологии» с лозунгом «Жизнь, женщина, свобода».
Иранист добавила, что в 2017—2019 годах в Иране протестовали против роста цен, падения реальных доходов и качества жизни. «В тех протестах ключевую роль сыграли жители малых городов и периферийных районов, а также наиболее социально уязвимые слои населения», — уточнила она.
Добрева также упомянула волну протестов в 1999 году. В конце прошлого века бастовать на улицу вышли студенты. Они протестовали против прекращения деятельности реформистской газеты «Салам». Власти в ответ устроили проверки студенческих общежитий.
В 2009 году в Иране протестовали участники реформистского «Зеленого движения». Протестанты, сосредоточенные в основном в Тегеране и крупных населенных пунктах, поддерживались предпринимателями и частью представителей властной элиты.
Они выражали несогласие с итогами выборов президента. Тогда, по отчетам властей, выборную гонку выиграл президент-консерватор Махмуд Ахмадинежад, но оппозиция выражала сомнения в правильности подсчета голосов.
Эксперт обратила внимание, что тогда манифестанты требовали трансформации политико-правовых механизмов Исламской республики, сейчас — выступают за снос режима. По мнению Добревой, это свидетельствует о том, что в рамках действующей политической системы Ирана противоречия разрешить невозможно. Она напомнила, что лидерам протестов 2009 года — Мир-Хосейну Мусави и Мехди Карруби — были перекрыты доступы в публичную политику. Их арестовали и без руководства протесты затихли.
Реакция властей Ирана на протесты
Иранист подчеркнула, что все предыдущие протесты были подавлены режимом, однако власти шли на определенные уступки. Так, в ответ на возмущение несогласных с результатами выборов в 2009 году власти не стали пересматривать итоги голосования, но сделали кадровые перестановки внутри системы и изменили риторику о правах граждан.
Такое решение укрепило позиции прагматичных политиков-управленцев. Например, в 2013 году президентом республики стал Хасан Рухани, при котором была заключена ядерная сделка с Вашингтоном, Москвой, Пекином, Лондоном и Парижем. Кроме того, иранские власти провели ряд формальных реформ, которые только создали видимость перераспределения властей в стране.
В 2023—2023 годах Тегеран подавил протесты, сделав вид, что в ряде вопросов согласился на компромисс. Так, на время была остановлена деятельность полиции нравов, при этом контроль за гражданами «стал более скрытным и технологичным», напомнила Добрева.
Эксперт уточнила, что после волнений, вызванных гибелью Махсы Амини, в Иране официально не отменили ношение хиджаба, но на деле прекратили вести тотальный контроль за соблюдением мусульманского дресс-кода в общественных местах. Это стало одним из достижений массовой акции гражданского неповиновения.