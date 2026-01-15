Трамп обвинил Зеленского в затягивании сделки по Украине

При этом Трамп рассказал агентству, что ему ничего неизвестно о готовящемся визите его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву, о котором вчера сообщило Bloomberg. В то же время американский лидер утвердительно ответил на вопрос о том, встретится ли сам с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме, который пройдет 19−23 января в Давосе.