Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова удивилась словам главы МИД ФРГ о связи Германии и США

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова немецкого министра иностранных дел, напомнив ему, что Германию сложно назвать «наиболее исторически близкой для Америки страной».

Источник: © РИА Новости

В своем Telegram-канале дипломат привела сообщение, которое опубликовал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль после встречи с конгрессменами США: «С США Германию связывают исторически сложившиеся отношения, с которыми по многогранности едва ли могут сравниться наши связи с какой-либо другой страной».

«Сложно назвать Германию “наиболее исторически близкой для Америки страной”. Да, выходцев из германских земель в США, действительно, много, особенно, в так называемом немецком поясе на Среднем Западе. Но вот немецкое культурное влияние во все периоды истории было довольно ограниченно. Его не сравнить ни с британским, ни с ирландским, ни с итальянским наследием. Возможно, мы не до конца понимаем значение слова “многогранность”?», — написала Захарова в своем канале.

Дипломат также привела ряд вопросов.

«Это разве с американцами немцы говорят на одном языке? А как же австрийцы и швейцарцы? Как же жители Лихтенштейна? Это с американцами у ФРГ единая валюта? Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу? Это с Вашингтоном Берлин реализует торговые, инфраструктурные и интеграционные проекты? Разве Штатами руководили представители многочисленных немецких королевских домов, а прусские принцессы превращались в императриц? А как же вековые немецко-австрийские связи, в конце концов?», — написала Захарова.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше