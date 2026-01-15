Захарова удивилась словам главы МИД ФРГ о связи Германии и США

«Это разве с американцами немцы говорят на одном языке? А как же австрийцы и швейцарцы? Как же жители Лихтенштейна? Это с американцами у ФРГ единая валюта? Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу? Это с Вашингтоном Берлин реализует торговые, инфраструктурные и интеграционные проекты? Разве Штатами руководили представители многочисленных немецких королевских домов, а прусские принцессы превращались в императриц? А как же вековые немецко-австрийские связи, в конце концов?», — написала Захарова.