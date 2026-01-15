«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Указано, что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны», — следует из заявления МИДа.
МИД России заявил протест временной поверенной в делах Британии
В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в РФ Дейни Долакия. Ей заявили решительный протест из-за работы сотрудника британских спецслужб Гарета Сэмюэла Дэвиса в посольстве Лондона в Москве. Российская сторона пообещала «зеркальный ответ», если Британия пойдет на эскалацию ситуации.