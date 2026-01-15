Ричмонд
США стягивают авиационные силы на Гавайи

США отправили на Гавайи авиационную группу, включающую восемь топливозаправщиков KC-135 Stratotanker и несколько самолетов E-3 Sentry. Группировка разместилась на тихоокеанской базе Соединенных Штатов, сообщает ВВС Национальной гвардии.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Учения «Sentry Aloha», в которых примет участие эта летная группа, нацелены на отработку навыков американских военных по «защите страны и ведения боевых действий за рубежом». Официальную версию Нацгвардии США приводит «Интерфакс».

К маневрам также будут привлечены истребители F-22 и F-35A. Всего в учениях «Sentry Aloha» планируется задействовать 41 самолет и 1000 военнослужащих с авиабаз, расположенных в 7 штатах США.

Американские аналитики напоминают, что в прошлом году перед ударами США по объектам Ирана на Гавайи также отправляли дополнительные авиационные силы. В частности, командование перебросило туда несколько самолетов-заправщиков для обеспечения дальности перелетов стратегических бомбардировщиков США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен нанести «сокрушительный удар» по иранскому режиму. По данным NBC News, Трамп сказал, что военная акция должна быть быстрой и решительной, чтобы избежать затяжного конфликта.

