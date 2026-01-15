Франция поучаствует в военных учениях Дании в Гренландии

Миссия пройдет с 15 по 17 января по запросу Дании. Военнослужащие займутся разведкой на острове и изучат, как можно укрепить безопасность в регионе. По информации собеседников немецкой газеты Bild, операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО. Об участии в учениях также заявили Швеция, Германия и Норвегия.