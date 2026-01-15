Ричмонд
Франция поучаствует в военных учениях Дании в Гренландии

Вооруженные силы Франции присоединятся к военным учениям Дании в Гренландии. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Источник: LEV RADIN/EPA/TASS

По словам Макрона, первые французские военнослужащие подразделения уже направляются к месту проведения учений. Мероприятие относится к операции «Арктическая стойкость».

Миссия пройдет с 15 по 17 января по запросу Дании. Военнослужащие займутся разведкой на острове и изучат, как можно укрепить безопасность в регионе. По информации собеседников немецкой газеты Bild, операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО. Об участии в учениях также заявили Швеция, Германия и Норвегия.

В январе президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходимо установить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности, в том числе для создания оборонного проекта «Золотой купол». По данным Politico, американский президент планирует присоединить Гренландию путем референдума.

