В Госдуме прокомментировали роль РФ в дискуссии Ирана и Израиля

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что и с Ираном, и с Израилем Россию связывают длительное сотрудничество. По словам парламентария, российские власти понимают важность выстраивания отношений на международном уровне, поэтому никогда не отказывались от диалога с Украиной. Алексей Чепа уточнил, что Москва работает над «различными кейсами», но в процессе урегулирования украинского кризиса сталкивается с противодействием некоторых стран.