В Госдуме прокомментировали роль РФ в дискуссии Ирана и Израиля

Ранее стало известно, что Иран и Израиль ведут диалог с участием России. В ходе контактов страны договорились отказаться от взаимных ударов.
Собеседник «Ленты.ру» отметил, что и с Ираном, и с Израилем Россию связывают длительное сотрудничество. По словам парламентария, российские власти понимают важность выстраивания отношений на международном уровне, поэтому никогда не отказывались от диалога с Украиной. Алексей Чепа уточнил, что Москва работает над «различными кейсами», но в процессе урегулирования украинского кризиса сталкивается с противодействием некоторых стран.
«Те стороны, те страны, которые не заинтересованы в мирном урегулировании украинской проблемы, делают всё, чтобы мешать России и другим странам, заинтересованным в мирном исходе конфликта, созданного коллективным Западом», — отметил депутат.
Напомним, в Иране готовятся к атакам со стороны Израиля и США. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Пакпур заявил, что военные силы страны приведены в состояние максимальной готовности и смогут ответить на агрессию со стороны противников.