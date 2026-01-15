Ричмонд
В Госдуме прокомментировали роль РФ в дискуссии Ирана и Израиля

Посредничество России в тайных переговорах Ирана и Израиля свидетельствует о доверии к Кремлю. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Иран и Израиль ведут диалог с участием России. В ходе контактов страны договорились отказаться от взаимных ударов.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что и с Ираном, и с Израилем Россию связывают длительное сотрудничество. По словам парламентария, российские власти понимают важность выстраивания отношений на международном уровне, поэтому никогда не отказывались от диалога с Украиной. Алексей Чепа уточнил, что Москва работает над «различными кейсами», но в процессе урегулирования украинского кризиса сталкивается с противодействием некоторых стран.

«Те стороны, те страны, которые не заинтересованы в мирном урегулировании украинской проблемы, делают всё, чтобы мешать России и другим странам, заинтересованным в мирном исходе конфликта, созданного коллективным Западом», — отметил депутат.

Напомним, в Иране готовятся к атакам со стороны Израиля и США. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Пакпур заявил, что военные силы страны приведены в состояние максимальной готовности и смогут ответить на агрессию со стороны противников.