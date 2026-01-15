В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке

С 1 января власти прибалтийской республики ввели запрет на русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, повысили НДС до 21% на продажу периодики и книг на русском языке, а также запрещают изучение русского языка как второго иностранного в школах. Латвия таким образом создает единое информационное пространство, весь контент которого должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности, закрывая глаза на то, что почти 40% жителей страны говорят на русском языке.