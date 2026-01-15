Трамп не знает о планах Уиткоффа и Кушнера встретиться с Путиным

Трамп также сообщил агентству о намерении провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в Швейцарии. При этом американский лидер отметил, что конкретной повестки или детальных планов по предстоящей беседе пока нет, пишут «Ведомости».