Трамп не знает о планах Уиткоффа и Кушнера встретиться с Путиным

По мнению Трампа, быстрому завершению конфликта на Украине мешает Киев, тогда как Владимир Путин, по его оценке, готов к урегулированию.
Ранее Bloomberg сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовятся к поездке в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что они передадут главе государства очередную версию мирного договора по Украине.
