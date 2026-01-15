Ричмонд
Трамп не знает о планах Уиткоффа и Кушнера встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что ему не известно о планируемой поездке в Москву специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Трамп также сообщил агентству о намерении провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в Швейцарии. При этом американский лидер отметил, что конкретной повестки или детальных планов по предстоящей беседе пока нет, пишут «Ведомости».

По мнению Трампа, быстрому завершению конфликта на Украине мешает Киев, тогда как Владимир Путин, по его оценке, готов к урегулированию.

Ранее Bloomberg сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовятся к поездке в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что они передадут главе государства очередную версию мирного договора по Украине.

