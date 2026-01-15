Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП в экономике продлили в Приднестровье

Режим ЧП продлен в связи с преодолением сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв — Sputnik. Режим ЧП в экономике продлили в Приднестровье, на заседании в четверг Верховный совет утвердил соответствующий документ.

Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе селекторного совещания с главами руководящих органов объявил, что подписал указ о введении этой чрезвычайной меры. ЧП будет действовать в течение 30 дней.

В официальном сообщении Верховного совета пояснили, что это временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.

Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года и продлился до конца лета. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали, последний раз — 18 декабря.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше