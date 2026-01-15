ТИРАСПОЛЬ, 15 янв — Sputnik. Режим ЧП в экономике продлили в Приднестровье, на заседании в четверг Верховный совет утвердил соответствующий документ.
Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе селекторного совещания с главами руководящих органов объявил, что подписал указ о введении этой чрезвычайной меры. ЧП будет действовать в течение 30 дней.
В официальном сообщении Верховного совета пояснили, что это временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.
Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года и продлился до конца лета. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали, последний раз — 18 декабря.