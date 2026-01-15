Каллас предложила начать выпивать на фоне нестабильности в мире

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала ситуацию в мире поводом для того, чтобы начать выпивать. По данным Poitico, так она пошутила на заседании конференции лидеров фракций Европарламента, когда депутаты желали друг другу счастливого Нового года. Каллас не первый европейский политик, который делает подобные заявления. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что 2026 год будет «еще хуже» 2025-го. Почему в Европе царят такие настроения — в материале «Газеты.Ru».