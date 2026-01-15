В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ

«Всего через семь часов после безрезультатного окончания переговоров по Гренландии в Вашингтоне ночью в Гренландию прибыли первые военные из Европы», — говорится в публикации.
По данным Bild, минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. В четверг должны прибыть первые 13 человек из Германии. При этом операцию координируют не в рамках НАТО, а из Копенгагена.
«Кроме того, военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии уже должны быть на пути к Гренландии», — добавила газета.
Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от Дании «убраться» из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью «Скоро».
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.