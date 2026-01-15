В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ

По данным Bild, минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. В четверг должны прибыть первые 13 человек из Германии. При этом операцию координируют не в рамках НАТО, а из Копенгагена.