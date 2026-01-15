Эксперт считает, что глава киевского режима препятствует переговорному процессу и не готов идти на уступки Москве, потому что понимает, что его ценность и значимость как государственного лидера после завершения военных действий существенно упадут. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что без военного конфликта Зеленский станет бесполезным. По словам эксперта, в настоящее время украинский президент исполняет важную роль — занимается распределением кредитов. То есть без него — лица, которое имитирует легитимность передачи финансов, — невозможно обойтись.