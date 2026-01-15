Эксперт раскрыл, почему Зеленский затягивает окончание конфликта

Эксперт считает, что глава киевского режима препятствует переговорному процессу и не готов идти на уступки Москве, потому что понимает, что его ценность и значимость как государственного лидера после завершения военных действий существенно упадут. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что без военного конфликта Зеленский станет бесполезным. По словам эксперта, в настоящее время украинский президент исполняет важную роль — занимается распределением кредитов. То есть без него — лица, которое имитирует легитимность передачи финансов, — невозможно обойтись.
«Он всем нужен, по крайней мере, как временная мера», — объяснил Журавлев.
Политолог добавил, что Зеленского до сих пор не заменили в том числе потому, что Европа и США не смогли прийти к консенсусу относительно кандидатуры на роль президента Украины.
Эксперт отметил, что после окончания конфликта США потребуют провести выборы, которые Зеленский ожидаемо проиграет. После поражения в выборной гонке его и его соратников ждут разбирательства, связанные с финансовыми махинациями.
«Это в сегодняшней очень нервной обстановке может кончиться не только тем, что, как у [бывшего главы Украины Петра] Порошенко*, деньги отберут, могут и голову открутить. Поэтому война для него равносильна жизни», — резюмировал Журавлев.
Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что считает Украину виновной в затягивании конфликта. А Россия, по его словам, готова заключить соглашение о перемирии.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.