Aawsat: Франция может помочь протестующим иранцам спутниковым интернетом Eutelsat

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в среду заявил, что Франция изучает возможность передачи терминалов Eutelsat Ирану, сообщает англоязычная арабская газета Asharq Al-Awsat.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Париж, согласно статье, рассматривает возможность отправки спутниковых терминалов Eutelsat в Иран для оказания помощи в предоставлении интернет-услуг после недавнего отключения связи, введенного иранскими властями. «Мы рассматриваем все варианты, в том числе тот, который вы упомянули», — сказал Барро законодателям в парламенте, отвечая на вопрос об отправке терминалов Eutelsat в Иран.

Eutelsat при поддержке правительств Франции и Великобритании владеет OneWeb — единственной низкоорбитальной группировкой спутников, помимо Starlink Илона Маска.

В последние дни иранские власти практически полностью отключили интернет-услуги в стране, но некоторым иранцам удалось подключиться к спутниковому интернету Starlink, пишет Aawsat.

Однако, как отметил на этой неделе Алп Токер, основатель группы интернет-мониторинга NetBlocks, даже возможности Starlink в Иране оказались ограничены.

Aawsat обращает внимание на то, что свыше 9000 спутников Starlink обеспечивают более высокую скорость, чем порядка 600 спутников Eutelsat, а терминалы Starlink установить и подключить к сети гораздо проще, чем терминалы Eutelsat. Независимый консультант по спутниковой связи Карлос Плачидо сказал, что терминалы OneWeb более громоздкие, чем у Starlink, и их легче глушить: «Сам масштаб группировки Starlink усложняет задачу создания помех, хотя, конечно, и это возможно».

