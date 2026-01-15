Aawsat: Франция может помочь протестующим иранцам спутниковым интернетом Eutelsat

Париж, согласно статье, рассматривает возможность отправки спутниковых терминалов Eutelsat в Иран для оказания помощи в предоставлении интернет-услуг после недавнего отключения связи, введенного иранскими властями. «Мы рассматриваем все варианты, в том числе тот, который вы упомянули», — сказал Барро законодателям в парламенте, отвечая на вопрос об отправке терминалов Eutelsat в Иран.
Eutelsat при поддержке правительств Франции и Великобритании владеет OneWeb — единственной низкоорбитальной группировкой спутников, помимо Starlink Илона Маска.
В последние дни иранские власти практически полностью отключили интернет-услуги в стране, но некоторым иранцам удалось подключиться к спутниковому интернету Starlink, пишет Aawsat.
Aawsat обращает внимание на то, что свыше 9000 спутников Starlink обеспечивают более высокую скорость, чем порядка 600 спутников Eutelsat, а терминалы Starlink установить и подключить к сети гораздо проще, чем терминалы Eutelsat. Независимый консультант по спутниковой связи Карлос Плачидо сказал, что терминалы OneWeb более громоздкие, чем у Starlink, и их легче глушить: «Сам масштаб группировки Starlink усложняет задачу создания помех, хотя, конечно, и это возможно».