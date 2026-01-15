Опрос: нанесут ли США новый удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп допускает возможность применения военной силы против Ирана, пишут западные СМИ. При этом в команде Трампа по национальной безопасности предупреждают о рисках эскалации и сомневаются, что один удар сможет привести к свержению режима в республике.
Агентство Reuters сообщало, что, по мнению европейских чиновников, вмешательство США может произойти в ближайшие сутки, хотя сроки и масштабы остаются неопределенными.
Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Американский телеканал CBS ранее сообщал, что, согласно неподтвержденным данным, в Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек.