Опрос: нанесут ли США новый удар по Ирану

Редакция Новостей Mail решила узнать мнение читателей о возможности вмешательства США в ситуацию в Иране на фоне продолжающихся протестов и сигналов из Вашингтона о готовности применить военную силу.

Президент США Дональд Трамп допускает возможность применения военной силы против Ирана, пишут западные СМИ. При этом в команде Трампа по национальной безопасности предупреждают о рисках эскалации и сомневаются, что один удар сможет привести к свержению режима в республике.

Агентство Reuters сообщало, что, по мнению европейских чиновников, вмешательство США может произойти в ближайшие сутки, хотя сроки и масштабы остаются неопределенными.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Американский телеканал CBS ранее сообщал, что, согласно неподтвержденным данным, в Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек.

