Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль согласен с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кремль согласен с позицией президента США Дональда Трампа, что именно Владимир Зеленский тормозит мирный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент [России Владимир] Путин и российская сторона сохраняют свою открытость», — сказал Песков, комментируя слова Трампа в интервью американским СМИ.

«Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве, и руководству киевского режима. Это позиция последовательная», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше