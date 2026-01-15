Кремль согласен с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс

«Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент [России Владимир] Путин и российская сторона сохраняют свою открытость», — сказал Песков, комментируя слова Трампа в интервью американским СМИ.
«Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве, и руководству киевского режима. Это позиция последовательная», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
