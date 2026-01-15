Беспрозванных заявил о запуске новой традиции в Калининграде — форуме портовых городов

«Мы думаем над форумом портовых городов. Ранее он никогда не проводился. Это первое мероприятие, которое мы хотим организовать в нашем регионе. Сейчас обсуждаем формат и планируем сделать его ежегодным, чтобы на него приезжали представители городов, где есть порты», — рассказал глава области.