Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных заявил о запуске новой традиции в Калининграде — форуме портовых городов

Дата события пока не определена.

Источник: предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области

В Калининградской области планируют проводить событие нового формата — форум портовых городов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на пресс-конференции в столичном Национальном центре «Россия» в четверг, 15 января.

«Мы думаем над форумом портовых городов. Ранее он никогда не проводился. Это первое мероприятие, которое мы хотим организовать в нашем регионе. Сейчас обсуждаем формат и планируем сделать его ежегодным, чтобы на него приезжали представители городов, где есть порты», — рассказал глава области.

По словам Беспрозванных, дата события пока не определена. Всего же в год 80-летия Калининградской области в регионе запланировано около 400 мероприятий. В их числе — российско-китайские спортивные игры, музыкальные фестивали и другие события.

Главное празднование 80-летия Калининградской области пройдёт 4 июля на месте снесённого Дома Советов.