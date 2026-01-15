Лукашенко согласовал назначения глав райисполкомов на Могилевщине

Все назначения касаются Могилевской области.
Так, Наталья Осмоловская назначена председателем Костюковичского райисполкома, Максим Потапенко — Славгородского райисполкома, Сергей Дорожкин — Чаусского.
В регионе появится и новый заместитель председателя облисполкома — Игорь Клишо. Он будет курировать сферы строительства и ЖКХ.
В четверг Лукашенко принял и другие кадровые решения. В том числе президент назначил председателем Витебского облисполкома Александра Рогожника, который до этого момента был послом Беларуси в России.