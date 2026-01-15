Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко согласовал назначения глав райисполкомов на Могилевщине

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Все назначения касаются Могилевской области.

Так, Наталья Осмоловская назначена председателем Костюковичского райисполкома, Максим Потапенко — Славгородского райисполкома, Сергей Дорожкин — Чаусского.

В регионе появится и новый заместитель председателя облисполкома — Игорь Клишо. Он будет курировать сферы строительства и ЖКХ.

В четверг Лукашенко принял и другие кадровые решения. В том числе президент назначил председателем Витебского облисполкома Александра Рогожника, который до этого момента был послом Беларуси в России.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше