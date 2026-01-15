Полковник Ходаренок предрек тяжелые бои за Славянск и Краматорск

За первые две недели января российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО. Сейчас бойцы, по словам главы Генштаба Валерия Герасимова, активно продвигаются на запад. Таким образом, вскоре армия приблизится к Славянску и Краматорску. Однако удастся ли их отбить у ВСУ — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Вполне возможно, что в ближайшее время российские военные овладеют славянско-краматорской агломерацией и окончательно выбьют противника из ДНР. Однако весь вопрос, как и всегда, заключается в сроках.
Надо заметить, что более чем за 10 лет (начиная с 2014 года) города Славянск и Краматорск, а также окрестности этих населенных пунктов превращены украинской армией в мощный укрепленный район, который представляет собой важнейшее звено в системе оборонительных рубежей ВСУ в ДНР. Более того, он имеет не столько военное, сколько политическое значение.
Все каменные здания здесь превращены в узлы обороны и долговременные огневые сооружения, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. Оборудована разветвленная сеть огневых точек с созданием систем траншей и многочисленных ходов сообщения. Для личного состава ВСУ созданы заглубленные укрытия, в которых есть запасы боеприпасов, продовольствия, воды и других материальных средств.
Хорошо продуманы меры по защите войск и объектов от всех средств поражения противника. Создана устойчивая к внешним воздействиям система связи.
Ближние подступы к городам Славянск и Краматорск прикрыты несколькими оборонительными рубежами, хорошо оборудованными в фортификационном отношении. ~Система инженерных заграждений агломерации включает минные поля, завалы, объединенные в несколько рубежей~.
Предприятия и заводы славянско-краматорской агломерации («Славтяжмаш», «Бетонмаш», машиностроительное предприятие «Агрегат», краматорские машиностроительные предприятия и металлургические заводы, ТЭЦ) превращены в крепости.
Таким образом, осада и последующий штурм славянско-краматорского укрепленного района может вылиться в затяжные и кровопролитные бои за каждый дом и каждую улицу и продлиться не менее нескольких месяцев.
Славянско-краматорский укрепленный район, наверное, можно (разумеется, с некоторыми приближениями и допущениями) сравнить с германским Мезеритцким укрепрайоном времен Второй мировой войны (он же Regenwurmlager, он же «Лагерь дождевого червя»).
Укрепрайон считался руководством Вермахта неприступным и являлся одной из двух крупнейших оборонительных систем Германии. На западе таким рубежом была «линия Зигфрида», на востоке — Мезеритцкий укрепрайон.
На один километр «Лагеря дождевого червя» приходилось от 5 до 7 дотов и дзотов. На подступах к укрепрайону и по всей глубине обороны в 6−7 рядов были сооружены различные заграждения. Под землей на глубине 60−70 метров построен целый город с десятками казарм, кухнями, лазаретами, продовольственными складами, своей электростанцией и топливохранилищем.
Однако 1-й гвардейская танковая армии генерала Катукова овладела Мезеритцким укрепрайоном ~всего за три дня~ (с 29 по 31 января 1945 года). Все-таки полководческое умение военачальников Красной Армии всем нам еще только предстоит оценить в полном объеме.
Штурмовать в лоб славянско-краматорский укрепленный район, наверное, не самое целесообразное решение. Скорее всего, за счет глубоких обходов и хватов с флангов необходимо вынудить противника под угрозой окружения отойти из занимаемого района. Это, естественно, только один из вариантов.
Вполне возможно, что у российского командования есть и более смелые и впечатляющие замыслы.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),