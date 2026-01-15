Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Ходаренок предрек тяжелые бои за Славянск и Краматорск

За первые две недели января российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО. Сейчас бойцы, по словам главы Генштаба Валерия Герасимова, активно продвигаются на запад. Таким образом, вскоре армия приблизится к Славянску и Краматорску. Однако удастся ли их отбить у ВСУ — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Источник: Газета.Ру

За первые две недели января российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО. Сейчас бойцы, по словам главы Генштаба Валерия Герасимова, активно продвигаются на запад. Таким образом, вскоре армия приблизится к Славянску и Краматорску. Однако удастся ли их отбить у ВСУ — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Вполне возможно, что в ближайшее время российские военные овладеют славянско-краматорской агломерацией и окончательно выбьют противника из ДНР. Однако весь вопрос, как и всегда, заключается в сроках.

Надо заметить, что более чем за 10 лет (начиная с 2014 года) города Славянск и Краматорск, а также окрестности этих населенных пунктов превращены украинской армией в мощный укрепленный район, который представляет собой важнейшее звено в системе оборонительных рубежей ВСУ в ДНР. Более того, он имеет не столько военное, сколько политическое значение.

Все каменные здания здесь превращены в узлы обороны и долговременные огневые сооружения, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. Оборудована разветвленная сеть огневых точек с созданием систем траншей и многочисленных ходов сообщения. Для личного состава ВСУ созданы заглубленные укрытия, в которых есть запасы боеприпасов, продовольствия, воды и других материальных средств.

Хорошо продуманы меры по защите войск и объектов от всех средств поражения противника. Создана устойчивая к внешним воздействиям система связи.

Ближние подступы к городам Славянск и Краматорск прикрыты несколькими оборонительными рубежами, хорошо оборудованными в фортификационном отношении. ~Система инженерных заграждений агломерации включает минные поля, завалы, объединенные в несколько рубежей~.

Предприятия и заводы славянско-краматорской агломерации («Славтяжмаш», «Бетонмаш», машиностроительное предприятие «Агрегат», краматорские машиностроительные предприятия и металлургические заводы, ТЭЦ) превращены в крепости.

Таким образом, осада и последующий штурм славянско-краматорского укрепленного района может вылиться в затяжные и кровопролитные бои за каждый дом и каждую улицу и продлиться не менее нескольких месяцев.

Славянско-краматорский укрепленный район, наверное, можно (разумеется, с некоторыми приближениями и допущениями) сравнить с германским Мезеритцким укрепрайоном времен Второй мировой войны (он же Regenwurmlager, он же «Лагерь дождевого червя»).

Укрепрайон считался руководством Вермахта неприступным и являлся одной из двух крупнейших оборонительных систем Германии. На западе таким рубежом была «линия Зигфрида», на востоке — Мезеритцкий укрепрайон.

На один километр «Лагеря дождевого червя» приходилось от 5 до 7 дотов и дзотов. На подступах к укрепрайону и по всей глубине обороны в 6−7 рядов были сооружены различные заграждения. Под землей на глубине 60−70 метров построен целый город с десятками казарм, кухнями, лазаретами, продовольственными складами, своей электростанцией и топливохранилищем.

Однако 1-й гвардейская танковая армии генерала Катукова овладела Мезеритцким укрепрайоном ~всего за три дня~ (с 29 по 31 января 1945 года). Все-таки полководческое умение военачальников Красной Армии всем нам еще только предстоит оценить в полном объеме.

Штурмовать в лоб славянско-краматорский укрепленный район, наверное, не самое целесообразное решение. Скорее всего, за счет глубоких обходов и хватов с флангов необходимо вынудить противника под угрозой окружения отойти из занимаемого района. Это, естественно, только один из вариантов.

Вполне возможно, что у российского командования есть и более смелые и впечатляющие замыслы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше