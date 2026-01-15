Надо заметить, что более чем за 10 лет (начиная с 2014 года) города Славянск и Краматорск, а также окрестности этих населенных пунктов превращены украинской армией в мощный укрепленный район, который представляет собой важнейшее звено в системе оборонительных рубежей ВСУ в ДНР. Более того, он имеет не столько военное, сколько политическое значение.