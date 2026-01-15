Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 января: главное

В четверг представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

РФ надеется, что визит Уиткоффа и Кушнера состоится.

Продолжение диалога считаем необходимым, актуальным и важным.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Каналы общения с американскими переговорщиками продолжают работать.

В Кремле согласились с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине.

Владимиру Зеленскому пришло время взять на себя ответственность за принятие способствующих миру решений.

Пока в Киеве этого не делают.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Ситуация для киевского режима ухудшается ежедневно, коридор для принятия решений сужается.

Кремль не подтверждает, будто РФ согласна на размещение миротворцев на Украине при участии там военных КНР и стран глобального Юга.

Мир действительно нуждается в более выгодном договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Россия ждет ответа от США на предложенную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу по ДСНВ, однако пока его не получала.

Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор — это очень сложный, растянутый по времени процесс.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Ядерный потенциал всего Запада, включая Великобританию и Францию, должен учитываться при разработке более выгодного документа об ограничении стратегических наступательных вооружениях.

Что касается наших китайских друзей, то их позиция хорошо известна и мы с уважением к ней относимся. Помимо этого, помимо вот этих слов представителей американской администрации о Китае, здесь не нужно забывать и о заявлении президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стратстабильности, безопасности без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка.

Сейчас очень важно принять соответствующие меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций и выяснение, конечно, причин этой трагедии.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

15 января Владимир Путин Путин выступит с речью на встрече с иностранными послами в Кремле.

Сегодня состоится церемония вручения верительных грамот в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале, как это традиционно бывает. Как так же это бывает традиционно, президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше