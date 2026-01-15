РФ надеется, что визит Уиткоффа и Кушнера состоится.
Продолжение диалога считаем необходимым, актуальным и важным.
Каналы общения с американскими переговорщиками продолжают работать.
В Кремле согласились с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине.
Владимиру Зеленскому пришло время взять на себя ответственность за принятие способствующих миру решений.
Пока в Киеве этого не делают.
Ситуация для киевского режима ухудшается ежедневно, коридор для принятия решений сужается.
Кремль не подтверждает, будто РФ согласна на размещение миротворцев на Украине при участии там военных КНР и стран глобального Юга.
Мир действительно нуждается в более выгодном договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Россия ждет ответа от США на предложенную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу по ДСНВ, однако пока его не получала.
Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор — это очень сложный, растянутый по времени процесс.
Ядерный потенциал всего Запада, включая Великобританию и Францию, должен учитываться при разработке более выгодного документа об ограничении стратегических наступательных вооружениях.
Что касается наших китайских друзей, то их позиция хорошо известна и мы с уважением к ней относимся. Помимо этого, помимо вот этих слов представителей американской администрации о Китае, здесь не нужно забывать и о заявлении президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стратстабильности, безопасности без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным.
Кремль назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка.
Сейчас очень важно принять соответствующие меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций и выяснение, конечно, причин этой трагедии.
15 января Владимир Путин Путин выступит с речью на встрече с иностранными послами в Кремле.
Сегодня состоится церемония вручения верительных грамот в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале, как это традиционно бывает. Как так же это бывает традиционно, президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам.