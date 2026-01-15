Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 января: главное

Что касается наших китайских друзей, то их позиция хорошо известна и мы с уважением к ней относимся. Помимо этого, помимо вот этих слов представителей американской администрации о Китае, здесь не нужно забывать и о заявлении президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стратстабильности, безопасности без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным.