Политолог: Великобритания может пойти на эскалацию после скандала в посольстве

Политолог напомнил, что еще в советский период случались масштабные взаимные высылки дипломатов. Он отметил, что подобные меры осложняют работу посольств, так как под ответные действия порой попадают и лица, не имеющие отношения к разведке. По оценке эксперта, нынешний инцидент может иметь более серьезные последствия.