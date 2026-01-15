Ричмонд
Политолог: Великобритания может пойти на эскалацию после скандала в посольстве

Скандал с обнаружением британского агента в Москве может спровоцировать эскалацию со стороны Лондона. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт указал, что этому способствуют и без того напряженные отношения между странами.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Политолог напомнил, что еще в советский период случались масштабные взаимные высылки дипломатов. Он отметил, что подобные меры осложняют работу посольств, так как под ответные действия порой попадают и лица, не имеющие отношения к разведке. По оценке эксперта, нынешний инцидент может иметь более серьезные последствия.

Возможны какие-то высылки, ограничения. Может последовать цепная реакция дипломатического скандала, которая, будет содействовать еще большему ограничению возможностей для двустороннего диалога.

Андрей Кортунов
политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам (цитата по NEWS.ru)

По словам эксперта, деятельность разведчиков, использующих дипломатическое прикрытие, — это широко распространенная практика, которая касается не только внешнеполитического ведомства Великобритании.

Решение о задержании и депортации выявленных агентов принимается в зависимости от текущего состояния межгосударственных отношений, отметил политолог.

Тут вопрос, какой след тянется за этим дипломатом-шпионом. Если он занимался вербовкой или пытался проникать в какие-то российские государственные структуры, тогда, конечно, те люди, которые с ним могли сотрудничать, также станут объектами соответствующего расследования.

Андрей Кортунов
политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам (цитата по NEWS.ru)

Он отметил, что массовые высылки дипломатов сейчас маловероятны из-за ранее сокращенного штата посольств. Более возможной мерой эксперт назвал отзывы послов, после чего управление миссиями переходит к временным исполняющим их обязанности.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила в посольстве Великобритании в Москве агента британской разведки, действовавшего под прикрытием. Им является Дэвис Самьюэл, его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в двухнедельный срок.