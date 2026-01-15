Политолог: Великобритания может пойти на эскалацию после скандала в посольстве

Политолог напомнил, что еще в советский период случались масштабные взаимные высылки дипломатов. Он отметил, что подобные меры осложняют работу посольств, так как под ответные действия порой попадают и лица, не имеющие отношения к разведке. По оценке эксперта, нынешний инцидент может иметь более серьезные последствия.
Возможны какие-то высылки, ограничения. Может последовать цепная реакция дипломатического скандала, которая, будет содействовать еще большему ограничению возможностей для двустороннего диалога.
По словам эксперта, деятельность разведчиков, использующих дипломатическое прикрытие, — это широко распространенная практика, которая касается не только внешнеполитического ведомства Великобритании.
Решение о задержании и депортации выявленных агентов принимается в зависимости от текущего состояния межгосударственных отношений, отметил политолог.
Тут вопрос, какой след тянется за этим дипломатом-шпионом. Если он занимался вербовкой или пытался проникать в какие-то российские государственные структуры, тогда, конечно, те люди, которые с ним могли сотрудничать, также станут объектами соответствующего расследования.
Он отметил, что массовые высылки дипломатов сейчас маловероятны из-за ранее сокращенного штата посольств. Более возможной мерой эксперт назвал отзывы послов, после чего управление миссиями переходит к временным исполняющим их обязанности.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила в посольстве Великобритании в Москве агента британской разведки, действовавшего под прикрытием. Им является Дэвис Самьюэл, его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в двухнедельный срок.