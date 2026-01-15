«Молдова больше не является для Вашингтона ценным партнером»: Почему США заблокировали визы для Кишинева

Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило, что мы попали в список стран, в отношении которых Вашингтоном введён запрет на выдачу иммиграционных виз.
Эксперты высказывают мнения по этой теме.
По словам активиста Андрея Ионицэ, «годами ПДС продавала нам “исключительные стратегические отношения” с США, визиты, фото и тысячи долларов, потраченных из карманов граждан, и результатом этого стало включение Молдовы в список стран, которым США приостанавливает выдачу иммиграционных виз».
«Пусть выдача виз и прекращена временно, это является четким сигналом: ноль конкретных результатов. Дипломатия не делается с помощью селфи и триумфальными коммюнике. Она ведется соглашениями, исключениями, гарантиями. ПДС перепутала дипломатический туризм с внешней политикой. Это плата за некомпетентность».
По словам политолога, ведущего «Первого в Молдове» Корнелиу Чури, ежегодно около 50 наших сограждан получает визы США, что, по его мнению, «дает нам право думать, что США не видят в нас серьезной угрозы для своей антимиграционной политики», но показывает, что Вашингтон не видит в нашей стране «партнера, с которым можно иметь дело».
«Это является индикатором того, что Молдова больше не является для Вашингтона ценным партнером, с которым можно иметь дело. В этом списке нет ни одной страны ЕС, что указывает на то, что Молдова, с точки зрения Вашингтона, не является страной, претендующей на попадание в этот регион».
Эксперт отметил, что в списке из 75 стран, представленном США, нет Украины, что «говорит о том, что Кишинев не смог убедить Вашингтон в том, что ведет войну с РФ», добавив, что «Вашингтон рассматривает нас как часть бывшего СССР».
