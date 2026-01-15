Ричмонд
«Молдова больше не является для Вашингтона ценным партнером»: Почему США заблокировали визы для Кишинева

Прекращение выдачи виз нашим гражданам стало четким сигналом: ноль конкретных результатов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило, что мы попали в список стран, в отношении которых Вашингтоном введён запрет на выдачу иммиграционных виз.

Эксперты высказывают мнения по этой теме.

По словам активиста Андрея Ионицэ, «годами ПДС продавала нам “исключительные стратегические отношения” с США, визиты, фото и тысячи долларов, потраченных из карманов граждан, и результатом этого стало включение Молдовы в список стран, которым США приостанавливает выдачу иммиграционных виз».

«Пусть выдача виз и прекращена временно, это является четким сигналом: ноль конкретных результатов. Дипломатия не делается с помощью селфи и триумфальными коммюнике. Она ведется соглашениями, исключениями, гарантиями. ПДС перепутала дипломатический туризм с внешней политикой. Это плата за некомпетентность».

По словам политолога, ведущего «Первого в Молдове» Корнелиу Чури, ежегодно около 50 наших сограждан получает визы США, что, по его мнению, «дает нам право думать, что США не видят в нас серьезной угрозы для своей антимиграционной политики», но показывает, что Вашингтон не видит в нашей стране «партнера, с которым можно иметь дело».

«Это является индикатором того, что Молдова больше не является для Вашингтона ценным партнером, с которым можно иметь дело. В этом списке нет ни одной страны ЕС, что указывает на то, что Молдова, с точки зрения Вашингтона, не является страной, претендующей на попадание в этот регион».

Эксперт отметил, что в списке из 75 стран, представленном США, нет Украины, что «говорит о том, что Кишинев не смог убедить Вашингтон в том, что ведет войну с РФ», добавив, что «Вашингтон рассматривает нас как часть бывшего СССР».

Читайте также:

В Молдове назвали размер налога на посылки из-за рубежа: НДС 20 процентов и плюс 20 леев — это грабеж, к которому власти ПАС клялись не прибегать.

Новые правила могут вступить в силу с 1 июля этого года (далее…).

Спикер парламента Грузии: «Мы не хотим, чтобы наша страна была так же упразднена, как это хочет сделать с Молдовой Санду».

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией, если бы по этому вопросу был проведён референдум (далее…).

«Спим с включенным светом, в страхе, что тараканы заползут в уши»: Руководство Технического университета Молдовы признало, что в общежитии есть насекомые, но во всём обвинило студентов.

История с тараканами, прописавшимися в общежитии политеха, превратилась чуть ли не в политический вопрос с подрывом репутации ректора вуза (далее…).

