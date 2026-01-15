Алексей Беспрозванных перечислил пять приоритетов развития Калининградской области

Вторым приоритетом он назвал экономику. Область динамично развивается несмотря на все внешние ограничения: по темпам роста промышленности она уже занимает седьмое место по стране. Пятикратное увеличение производства наблюдается в электронике, а ВРП в этом году, по прогнозным статистическим данным, должен выйти на уровень в один триллион рублей.