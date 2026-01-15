Глава МИД Ирана призвал осудить вмешательство в дела Ближнего Востока

«Глава МИД нашей страны, осветив события двух последних недель в Иране, которые начались с мирного экономического протеста, однако, начиная с 8 и 9 января, вместе с проникновением организованных террористических элементов, связанных с Израилем, переросли в беспорядки, отметил необходимость осуждения со стороны мирового сообщества иностранного вмешательства во внутренние дела региона и напомнил о том, что исламская республика Иран… всеми силами будет защищать территорию страны от любой угрозы извне», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МИД Ирана.
По информации министерства, Аракчи также осудил заявления представителей США и указал на необходимость всех стран региона Ближнего Востока защищать региональную стабильность и безопасность.
Во время визита в Детройт во вторник Трамп заявил протестующим иранцам, что «помощь уже в пути», и назвал ситуацию в стране «хрупкой». Позже США запросили заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января, на 23.00 мск.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался «второй этап», в который вмешались «новые лица», а протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились вооруженные террористические элементы и группировки, целью которых было подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.