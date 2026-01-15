Беспрозванных пообещал около 400 мероприятий к юбилею Калининградской области

К юбилею Калининградской области в регионе планируют провести около 400 мероприятий. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на цикле встреч «Регион-2030» в национальном центре «Россия».
По словам главы региона, юбилейная программа стартует 6 апреля и будет включать события, посвященные истории области, а также культурные и просветительские мероприятия.
Губернатор отметил, что в рамках юбилейного года власти намерены показать, как развивалась Калининградская область за 80 лет, а также обозначить перспективы ее дальнейшего развития.
«Мы хотим показать за этот год, как вообще развивалась наша область все эти 80 лет. И вторая часть — это как она будет развиваться дальше с учётом той программы, которую мы готовим», — сказал он.
По словам Беспрозванных, программа юбилея уже сформирована, для ее утверждения будет создан оргкомитет федерального уровня по решению президента. Окончательный перечень мероприятий планируется представить в открытом доступе.
«Уверен, что каждый житель нашей страны найдёт для себя интересные мероприятия, потому что мы постарались сделать так, чтобы это было абсолютно по разным интересам наших жителей», — отметил губернатор.
Отвечая на вопрос о наиболее крупных мероприятиях, губернатор сообщил, что в 2026 году в Калининградской области, в частности, пройдут российско-китайские игры. Также, по его словам, в программу войдут традиционные фестивали классической музыки и фестивали, связанные с развитием, культурно-просветительских мероприятий. Основное юбилейное мероприятие власти планируют провести 4 июля. По словам Беспрозванных, программа этого дня пока окончательно не раскрывается.
«Это как раз тот день, когда мы планируем проводить основное наше мероприятие. У нас будет большая программа, в том числе мы планируем в конце закончить каким-нибудь интересным событием. Не буду сейчас [рассказывать], пусть это будет сюрпризом», — сказал он.
Местом проведения ключевых событий, как отметил губернатор, рассматривается площадь Советов.
В завершение Беспрозванных подчеркнул, что намеренно не раскрывает все детали юбилейной программы.