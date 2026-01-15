Макрон созвал экстренное совещание военного кабинета

До этого Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что серьезно относится к заявлениям американских должностных лиц относительно острова. Посягательство на независимость европейской страны будет иметь негативные последствия, заметил президент Франции.