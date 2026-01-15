Ричмонд
Макрон созвал экстренное совещание военного кабинета

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание военного кабинета, чтобы обсудить претензии американского лидера Дональда Трампа на Гренландию и ситуацию в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Французский чиновник подтвердил, кризисное совещание должно было начаться в 07:00 по Гринвичу (10:00 мск).

В своем ночном сообщении французский лидер заявил, что первая группа военнослужащих уже направляется в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией и Гренландией.

До этого Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что серьезно относится к заявлениям американских должностных лиц относительно острова. Посягательство на независимость европейской страны будет иметь негативные последствия, заметил президент Франции.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем Трамп подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

