Макрон созвал экстренное совещание военного кабинета

Французский чиновник подтвердил, кризисное совещание должно было начаться в 07:00 по Гринвичу (10:00 мск).
В своем ночном сообщении французский лидер заявил, что первая группа военнослужащих уже направляется в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией и Гренландией.
До этого Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что серьезно относится к заявлениям американских должностных лиц относительно острова. Посягательство на независимость европейской страны будет иметь негативные последствия, заметил президент Франции.
В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем Трамп подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.