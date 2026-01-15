Власти Кубани расширили поддержку многодетных семей с 1 января 2026 года

Еще один блок изменений вступил в силу в сфере образования. Ежемесячную доплату педагогам увеличили на 5 тысяч рублей: воспитателям детских садов — с 5 до 10 тысяч рублей, школьным учителям — с 10 до 15 тысяч рублей. Параллельно ввели доплату 3 тысяч рублей для педагогов до 35 лет, а также для студентов направлений, которых допустили к работе с детьми.