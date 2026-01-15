Власти Кубани расширили поддержку многодетных семей с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Краснодарском крае начал действовать пакет социальных изменений: расширили меры для многодетных семей, увеличили выплаты педагогам и дополнили основания для присвоения звания «Ветеран труда». О нововведениях рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Так, одна из ключевых мер касается поддержки многодетных семей. Теперь краевой материнский капитал будут предоставлять при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Раньше эта выплата была разовой — ее можно было получить только один раз при появлении третьего малыша или следующих детей.
Изменился и подход к определению состава многодетной семьи. Теперь учитываются дети-инвалиды в возрасте до 23 лет.
«Теперь местом жительства многодетной семьи в Краснодарском крае признается место жительства одного из родителей. При этом меры соцподдержки будут предоставляться только членам семьи, проживающим на территории региона», — рассказал Юрий Бурлачко.
Еще один блок изменений вступил в силу в сфере образования. Ежемесячную доплату педагогам увеличили на 5 тысяч рублей: воспитателям детских садов — с 5 до 10 тысяч рублей, школьным учителям — с 10 до 15 тысяч рублей. Параллельно ввели доплату 3 тысяч рублей для педагогов до 35 лет, а также для студентов направлений, которых допустили к работе с детьми.
Также в крае расширили перечень оснований для получения звания «Ветеран труда». Теперь при рассмотрении будут учитывать отдельные ведомственные знаки, учрежденные Центральным банком РФ.