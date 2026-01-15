Ричмонд
Главы минобороны стран НАТО анонсировали встречу в Брюсселе 12 февраля

БРЮССЕЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Главы министерств обороны государств-членов НАТО проведут заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12 февраля, сообщила пресс-служба блока.

Источник: Reuters

«Заседание (в Брюсселе 12 февраля — ред.) возглавит генсек НАТО Марк Рютте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Повестку встречи министров пока не анонсировали.

