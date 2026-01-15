Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников

Так, 15 января в кадровый день, Александр Лукашенко предупредил о масштабном совещании из-за проблем в областях и сказал: «Разберемся со всеми».
При этом белорусский лидер предупредил чиновников, что им самим следует спасти свои зарплаты, сказав, как это сделать.
— Сразу вас предупреждаю: упаси Господь, мне доложат или, не дай бог, я увижу, как бы вы ни прятались, гибель молодняка животных. Раздайте по дворам, делайте что угодно, но нужно спасти и защитить будущее ваших зарплат и доходов, — констатировал белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко сказал новому главе Витебской области о проблемах и военном положении. Напомним, белорусский лидер 15 января назначил экс-посла Беларуси в России Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.