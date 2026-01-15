Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников

Лукашенко сказал, как чиновники сами должны спасти свои зарплаты и доходы.

Источник: president.gov.by

Так, 15 января в кадровый день, Александр Лукашенко предупредил о масштабном совещании из-за проблем в областях и сказал: «Разберемся со всеми».

При этом белорусский лидер предупредил чиновников, что им самим следует спасти свои зарплаты, сказав, как это сделать.

— Сразу вас предупреждаю: упаси Господь, мне доложат или, не дай бог, я увижу, как бы вы ни прятались, гибель молодняка животных. Раздайте по дворам, делайте что угодно, но нужно спасти и защитить будущее ваших зарплат и доходов, — констатировал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко сказал новому главе Витебской области о проблемах и военном положении. Напомним, белорусский лидер 15 января назначил экс-посла Беларуси в России Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше