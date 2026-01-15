В Госдуме назвали срок окончательной блокировки WhatsApp* в России

В октябре 2025 года Роскомнадзор начал частичное ограничение этих платформ для «противодействия преступникам», а в декабре пригрозил полностью заблокировать WhatsApp, если тот продолжит не выполнять требования российского законодательства. В ответ компания сообщила, что намерена бороться за российскую аудиторию.