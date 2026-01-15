Ричмонд
Посольство России призвало Бельгию не усугублять двусторонние отношения

БРЮССЕЛЬ, 15 янв — РИА Новости. В посольстве РФ в Бельгии заявили РИА Новости, что призывают Брюссель не усугублять уже непростую ситуацию в двусторонних отношениях после доклада местной разведслужбы с обвинениями в адрес России.

Источник: © РИА Новости

Бельгийские разведслужбы в опубликованном докладе 15 января обвинили Россию в диверсии в стране и в шпионаже.

«Призываем бельгийские власти искусственно не усугублять и так крайне непростую ситуацию в двусторонних отношениях», — сказали в дипмиссии.

В сентябре посольство РФ заявило, что руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран-членов ЕС и НАТО и лжет своему народу о якобы желании России напасть на Брюссель.

В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.

